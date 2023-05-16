ABD ekonomisinde kabus senaryosu! Büyük panik: Milyonlarca kişi işsiz kalacak

"8 MİLYON İSTİHDAM KAYBEDİLEBİLİR"

Biden "Ancak Cumhuriyetçiler bizi temerrüde düşürürse, 8 milyon istihdam kaybedilebilir ve bu da ekonomik ilerlememizi tahrip edebilir. Açıktır ki Temerrüt bir seçenek değildir" ifadelerini kullandı.

Biden, istihdamda büyük yol aldıklarını söyledi ve "Göreve geldiğimizden beri, herhangi bir başkanın dört yılda elde ettiğinden daha fazla istihdam artışını iki yılda gördük" dedi.