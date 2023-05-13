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ABD’den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Türk milleti karar verecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2023
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ABD’den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Türk milleti karar verecek

Dünyanın gözü Türkiye’de yarın gerçekleştirilecek seçimlerde. Kritik seçimler öncesi dünyanın her yerinden Türkiye ile ilgili seçim ve analizler devam ederken ABD’den son dakika seçim açıklaması geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Türkiye için demokrasi vurgusu yapıldı.

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