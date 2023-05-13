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ABD’de ilginç olay! Çatıyı delerek eve düştü: 4.5 milyar yaşında olabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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ABD’de ilginç olay! Çatıyı delerek eve düştü: 4.5 milyar yaşında olabilir

İlginç olay 9 Mayıs günü ABD’de meydana geldi. Bir evin damını delerek içeri düşen yaklaşık 1 kiloluk cismin, 4,5 milyar yaşındaki bir göktaşı olduğu açıklandı. Uzaydan düşen bir göktaşını yakından incelemenin son derece nadir bir durum olduğunu ifade eden Prof. Nate Magee, “Nesnenin mükemmel durumda gerçek bir kondrit göktaşı olduğunu ve bilim tarafından bilinen, tanık olunan çok az sayıdaki benzer kondrit düşmelerinden biri olduğunu doğrulayabildiğimiz için heyecanlıyız” dedi.

New Jersey Üniversitesi'nden bilim insanları, 9 Mayıs'ta New Jersey'deki bir evin damını delerek evin içine düşen taşın, 4,5 milyar yıllık göktaşı olduğunu duyurdu.

11 Mayıs'ta açıklama yapan fizik profesörü Nate Magee, "Görsel inceleme, yoğunluk ölçümleri, taramalı elektron mikroskobu görüntüleri ve emekli göktaşı uzmanı Jerry Delaney'nin incelemesine ve bilgilerine dayanarak, nesnenin bir kondrit göktaşı olduğunu doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzaydan düşen bir göktaşını yakından incelemenin son derece nadir bir durum olduğunu ifade eden Prof. Magee, "Nesnenin mükemmel durumda gerçek bir kondrit göktaşı olduğunu ve bilim tarafından bilinen, tanık olunan çok az sayıdaki benzer kondrit düşmelerinden biri olduğunu doğrulayabildiğimiz için heyecanlıyız" dedi.

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