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İsrail ve Filistin Gazze'de ateşkes için anlaştı! Bölgede gözler saat 22.00'de...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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İsrail ve Filistin Gazze’de ateşkes için anlaştı! Bölgede gözler saat 22.00’de...

Filistin ve İsrail, Mısır ara buluculuğunda bugünden geçerli olacak şekilde ateşkes sağlanması konusunda anlaştı. Gazze’den 11 Mayıs’ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

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