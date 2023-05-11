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Almanya’da kan donduran olay! Ünlü otomobil fabrikasında silahlı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2023 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
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Almanya’da kan donduran olay! Ünlü otomobil fabrikasında silahlı saldırı

Kan donduran olay bugün Almanya’nın Sindelfingen kentinde bulunan Mercedes-Benz fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümünde silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar ölenlerin Türk vatandaşı olduğunu belirtirken polis, saldırganın ve ölenlerin kimliğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, bugün Mercedes-Benz fabrikasının üretim bölümünde 53 yaşındaki erkek bir saldırganın yerel saatle 07.45'te iki kişiyi vurduğunu duyurdu.

Fabrika güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahale ederek polise teslim ettiği, vurulan iki kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, ölenlerin ikisinin de 44 yaşında olduğunu kaydetti.

Fabrika binasının olaydan sonra boşaltıldığı, inceleme ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Yerel kaynaklar ölenlerin Türk vatandaşı olduğunu belirtirken polis, saldırganın ve ölenlerin kimliğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

MERCEDES-BENZ'DEN AÇIKLAMA

Almanya'nın Sindefilgen'deki Mercedes-Benz fabrikasında bu sabah 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında Mercedes-Benz yetkilileri yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haberler bizi derinden sarstı ve üzdü. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve sahadaki tüm meslektaşlarımızla birlikte. Olayın ardından iki kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi polis nezaretinde. Kişiler, harici bir hizmet sağlayıcının çalışanlarıdır. Artık Sindelfingen'deki halk ve meslektaşlarımız için herhangi bir tehlike bulunmuyor."

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