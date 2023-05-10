Interpol’den bir ilk! Beni teşhis et operasyonu | Öldürülen 22 kadın için bakın ne yaptılar

Tanıtım kampanyasında Carice van Houten'ın şu sözlerine yer verildi;



"22 kurbanın çoğu hunharca öldürüldü ve bazıları da ölmeden önce istismara uğradı veya aç bırakıldı. Kısmen, kadınların bulundukları yerin dışındaki ülkelerden olmaları nedeniyle kimlikleri henüz belirlenmedi. Cesetlerinin adli soruşturmaları engellemek için ülkelerimizde bırakılmış olması muhtemel."