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Interpol’den bir ilk! Beni teşhis et operasyonu | Öldürülen 22 kadın için bakın ne yaptılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Interpol’den bir ilk! Beni teşhis et operasyonu | Öldürülen 22 kadın için bakın ne yaptılar

Fransa’nın Lyon kentinde bulunan uluslararası polis teşkilatı Interpol, 1976 ile 2019 yılları arasında 3 ayrı ülkede cinayete kurban giden ancak kim oldukları bilinmeyen 22 kadının kimlik tespiti için, ilk defa halkın yardımına başvurdu. 22 kadının robot resimleri ile her kadının fiziksel özelliklerini, aksesuarlarını, kıyafetlerini ve videolarını web sitesinden paylaşıp kimlik tespiti için 'Beni Teşhis Et Operasyonu'nu başlattı. Operasyonu’nun tanıtım videosunda ise bir çok ünlü aktris ve müzik sanatçıları yer aldı.

Fransa merkezli uluslararası polis gücü The International Criminal Police Organization (Interpol), bugün bir ilki gerçekleştirerek 1979-2019 yılları arasında Hollanda, Belçika ve Almanya'da cinayete kurban gitmiş ancak kim oldukları bulunamamış 22 kadın için halkın yardımına başvurdu.

Interpol, 22 kadının robot resimleri ile her kadının fiziksel özelliklerini, aksesuarlarını, kıyafetlerini ve videolarını web sitesinden paylaşıp kimlik tespiti için Beni Teşhis Et Operasyonu'nu başlattı.

TANITIMDA ÜNLÜLER YER ALDI

Operasyonu'nun tanıtım videosunda Taht Oyunları dizisinde rol alan aktris Carice van Houten, aktris Veerle Baetens, müzik sanatçıları S10 ve Axelle Red, boks şampiyonu Regina Halmich ve spor muhabiri Katrin Müller-Hohenstein yer aldı.

Tanıtım kampanyasında Carice van Houten'ın şu sözlerine yer verildi;

"22 kurbanın çoğu hunharca öldürüldü ve bazıları da ölmeden önce istismara uğradı veya aç bırakıldı. Kısmen, kadınların bulundukları yerin dışındaki ülkelerden olmaları nedeniyle kimlikleri henüz belirlenmedi. Cesetlerinin adli soruşturmaları engellemek için ülkelerimizde bırakılmış olması muhtemel."

İSİMLER BİRÇOK GİZEMLİ CİNAYETİN ANAHTARI

Öldürülen kadınların bir kısmının Doğu Avrupa'nın belirli bölgelerinden geldiğinden şüphelenen Interpol, kimlik tespitinin katiller hakkında da kanıt sağlayabileceğini vurguladı.

Alman polisinden Anja Allendorf, "Benzer soruşturmalarda, kurbanın kimliğinin tespit edilmesi, nihayetinde bir zanlının tutuklanmasına yol açtı" dedi.

Belçika polisi, özellikle kadınların isimlerini bulmak istediklerinin altını çizerek bunun, birçok gizemli cinayetin aydınlatılmasında anahtar rol oynadığını belirtti.

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