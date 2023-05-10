Interpol’den bir ilk! Beni teşhis et operasyonu | Öldürülen 22 kadın için bakın ne yaptılar
Fransa’nın Lyon kentinde bulunan uluslararası polis teşkilatı Interpol, 1976 ile 2019 yılları arasında 3 ayrı ülkede cinayete kurban giden ancak kim oldukları bilinmeyen 22 kadının kimlik tespiti için, ilk defa halkın yardımına başvurdu. 22 kadının robot resimleri ile her kadının fiziksel özelliklerini, aksesuarlarını, kıyafetlerini ve videolarını web sitesinden paylaşıp kimlik tespiti için 'Beni Teşhis Et Operasyonu'nu başlattı. Operasyonu’nun tanıtım videosunda ise bir çok ünlü aktris ve müzik sanatçıları yer aldı.
Interpol, 22 kadının robot resimleri ile her kadının fiziksel özelliklerini, aksesuarlarını, kıyafetlerini ve videolarını web sitesinden paylaşıp kimlik tespiti için Beni Teşhis Et Operasyonu'nu başlattı.
TANITIMDA ÜNLÜLER YER ALDI
Operasyonu'nun tanıtım videosunda Taht Oyunları dizisinde rol alan aktris Carice van Houten, aktris Veerle Baetens, müzik sanatçıları S10 ve Axelle Red, boks şampiyonu Regina Halmich ve spor muhabiri Katrin Müller-Hohenstein yer aldı.
Tanıtım kampanyasında Carice van Houten'ın şu sözlerine yer verildi;
"22 kurbanın çoğu hunharca öldürüldü ve bazıları da ölmeden önce istismara uğradı veya aç bırakıldı. Kısmen, kadınların bulundukları yerin dışındaki ülkelerden olmaları nedeniyle kimlikleri henüz belirlenmedi. Cesetlerinin adli soruşturmaları engellemek için ülkelerimizde bırakılmış olması muhtemel."
İSİMLER BİRÇOK GİZEMLİ CİNAYETİN ANAHTARI
Öldürülen kadınların bir kısmının Doğu Avrupa'nın belirli bölgelerinden geldiğinden şüphelenen Interpol, kimlik tespitinin katiller hakkında da kanıt sağlayabileceğini vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- RİZE 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- 1990 yılından sonra ilk! Mayıs ayı hayrete düşürecek: Tam 4 derece birden...
- KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- MUŞ SEÇİM SONUÇLARI! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- YOZGAT İLİ SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- GİRESUN 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- TOKAT SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…
- ADIYAMAN 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları…
- ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili 14 Mayıs il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili il seçim sonuçları ve oy oranları…