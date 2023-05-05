KKTC’den GKRY’ye sert tepki: Türk halkı adına konuşma hakkınız yok!

GKRY'NİN KKTC ADINA KONUŞMA HAKKI BULUNMUYOR

GKRY'nin, "huzur ve istikrar ortamını zehirleyen bu saldırgan politikasını" bazı devletlerin, bilerek veya bilmeyerek cesaretlendirdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın resmi ziyaretinin de bu çerçevede değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail makamlarına, GKRY'nin KKTC ile Kıbrıs Türk halkı adına konuşma veya tasarrufta bulunma hakkı olmadığı hatırlatıldı.

Bölge ülkelerinden İsrail'le, GKRY'nin barış ve huzur ortamını olumsuz etkileyebilecek ve silahlanma yarışına yol açacak provokatif politikalarına destek anlamına gelecek adımlardan kaçınmasının beklendiği kaydedilen açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu: