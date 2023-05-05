Rusya’ya cephede büyük şok! Paralı askerler isyan bayrağını açtı

Prigojin, bağırarak sinirli şekilde yaptığı konuşmada, "Bizim yüzde 70 oranında mühimmatımız yetmiyor. Şoygu! Gerasimov! Nerede mühimmatlar? Bakın bunlara (yerdeki cesetlere)!" dedi.

Kendilerine mühimmat vermeyenlerin zengin kulüplerinde oturduklarını, keyiflerine göre savaşçılarının kaderlerini belirlediklerini öne süren Prigojin, depolarda var olan mühimmatın Wagner'e gerektiği kadar verilmesi halinde kayıplarının 5 kat daha az olacağını savundu. Prigojin, "(Savaşçılar) buraya gönüllü geldiler ve ölüyorlar." ifadesini kullandı.