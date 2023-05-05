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İsveç yola geliyor! Tarihinde ilk kez PKK/YPG için haraç toplayan bir kişiyi yargılanacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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İsveç yola geliyor! Tarihinde ilk kez PKK/YPG için haraç toplayan bir kişiyi yargılanacak

Son dakika haberi | Türkiye'nin PKK ve FETÖ üyesi teröristlere göz yumması nedeniyle NATO üyeliğini veto ettiği İsveç yola gelmeye başladı. İsveç tarihinde ilk kez PKK/YPG için haraç toplayan bir kişi "teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçlarından" yargı önüne çıkacak.

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