03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Kanada, İngiltere'ye gidecek olan vatandaşlarını uyardı: "Olası terör saldırısı tehdidi"ne karşı dikkatli olun

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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Kanada, İngiltere’ye gidecek olan vatandaşlarını uyardı: Olası terör saldırısı tehdidine karşı dikkatli olun

Kanada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katılmak için Birleşik Krallık'a seyahat edecek vatandaşlarını, "olası terör saldırısı tehdidi" karşısında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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