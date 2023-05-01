İsveç’te oy kullanma işlemi başladı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, sabah saatlerinde vatandaşların oy kullanmaya büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Büyükelçi Tezel, "Sağlıklı bir şekilde vatandaşlar oyunu kullanmaya başladı. İlk gün nedeniyle yoğun ilgiden dolayı vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların oy kullanma işlemi pazar gününe kadar devam edecek." dedi.

Stockholm'de ilk oyu 1 numaralı sandıkta kullanan Hasan Özdemir, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Özdemir, "İşe gitmeden vatandaşlık görevimi yapmak için ilk işim buraya gelmek oldu. Kullandığım oy Türkiye için hayırlı olur inşallah." ifadelerini kullandı.

İsveç'teki seçmenler, 7 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Vatandaşlar, seçimlerin ikinci tura kalması halinde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

İsveç'teki Türkler, Türkiye'deki seçimler için 6'ncı defa sandık başına gidiyor.