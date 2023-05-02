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Esed rejiminden iddia: Halep Havalimanı İsrail tarafından vuruldu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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Esed rejiminden iddia: Halep Havalimanı İsrail tarafından vuruldu

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın, İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alınarak hizmet dışı kaldığını ileri sürdü.

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