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20 yıl sonra itiraf etti! Çocuğunu ölüme terk eden anneye 27 yıl hapis

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.04.2023
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20 yıl sonra itiraf etti! Çocuğunu ölüme terk eden anneye 27 yıl hapis

ABD'de 20 yıl önce yenidoğan oğlunu Mississippi Nehri yakınına bırakarak ölüme terk ettiğini itiraf eden anneye 27 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan mahkeme kayıtlarına göre anne Matter, nehir kenarına bıraktığı bebeğinin, birileri tarafından canlı bulunmasını ümit ettiğini söyledi.

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