İspanya'da kuraklık kapıda: Nisanda hava sıcaklıkları rekor kırdı
Kuraklık sorunuyla mücadele eden İspanya'da yerel yönetimler, mevsim normallerinin üzerinde seyrederek rekor kıran hava sıcaklıklarına karşı önlem almaya başladı.
Afrika'dan gelen dalgayla sıcaklıkların mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde ölçüldüğü Akdeniz'in batısındaki İspanya'da istatistiki bilgilerin toplanmaya başlanmasından bu yana en sıcak nisan ayı yaşandı.
Ülkenin güneyinde yer alan Endülüs bölgesindeki Kurtuba kentinde bulunan havaalanında hava sıcaklığı 27 Nisan'da 38,7 dereceye ulaştı. Bu, şimdiye kadar nisan aylarında tespit edilen en sıcak gün olarak kayıtlara geçti.
İspanya'da normal şartlarda yaz aylarında uygulanan önlemler de erken başlayan yüksek sıcaklıkların etkisiyle öne alındı.
Başta güneydeki Endülüs, Extremadura, Murcia gibi bölgeler olmak üzere çok sayıda yerel yönetim, yaşlıların ve solunum rahatsızlığı bulunan hastaların öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, gölgede kalınması, bol sıvı tüketilmesi, şapka takılması, güneş kremi kullanılması veya aşırı yemekten kaçınılması gibi uyarılara şimdiden başladı.
Başkent Madrid'de normalde haziran ayı başında hizmete giren kamusal havuzların 13 Mayıs'tan itibaren, nehir kıyısındaki plajın da bu hafta halka açılacağı, sivil yardım ekiplerince sokakta özellikle yaşlılara su dağıtılacağı duyuruldu.
Ayrıca Katalonya ve Valensiya gibi bazı özerk yönetimlerde de yaşlılara yönelik yaz aylarındaki önlemlerin öne çekildiği bildirildi.
KURAKLIK SORUNU
Tarihinin en kurak ilkbaharlarından birini geçiren İspanya'da 130 günden fazla yağış düşmeyen çok sayıda bölge bulunuyor.
İspanya devlet televizyonu RTVE'nin kuraklıkla ilgili yayımladığı programda çiftçiler, "Kayıplarımız şimdiden yüzde 75'i buldu. Eğer yağmur yazmazsa tüm ürünümüzü kaybedeceğiz." dedi.
Çiftçiler ve Çiftlik Sahipleri Örgütleri Konfederasyonu (COAG), "İlkbahar ve kış aylarında yağış eksikliği, son haftalardaki yüksek sıcaklıklarla daha da kötüleşti. Özellikle Endülüs, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia ve Aragon gibi en kurak bölgelerde tarımsal alanda yapılan işler ve yatırımlar büyük ölçüde azaldı. Kayıplar, en az 3,5 milyon hektarlık tahıl alanına tekabül ediyor." açıklamasında bulundu.
Avrupa Merkez Bankasının yakın tarihte yayımladığı rapora göre, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler olarak Fransa ve İtalya ile birlikte gösterilen İspanya'da Mart 2023'te bir yıl öncesine oranla zeytinyağının yüzde 32, yumurtanın yüzde 25, ekmeğin yüzde 13, kuru yemişin yüzde 6,7 pahalandığı bilgisi paylaşılmıştı.
Mart ayından itibaren orman yangınlarıyla da mücadele eden İspanya'da şimdiye kadar 200 bin hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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