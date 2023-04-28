Akkuyu dünya manşetlerinde: İlk kez  III+ nesil reaktörler kuruldu! Başkan Erdoğan’ın sağlık durumuna dikkat çekildi

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Al Jazeera, 'Erdoğan, Putin'e Türk nükleer santralinde yardımları için teşekkür ediyor' başlığıyla sunduğu haberde Türk ve Rus liderlerin törenden önce yaptığı telefon konuşmasını okurlarına aktardı. Akkuyu'nun Rus Rosatom şirketi tarafından inşa edildiğini hatırlatan televizyon, Erdoğan ve Putin'in nükleer santralin yanı sıra Karadeniz tahıl anlaşması ve Ukrayna'daki durumu da ele aldığını yazdı.

Türk ve Rus liderlerin Akkuyu açılışına online katıldığını dile getiren BBC, öncesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde Ankara ve Moskova'nın ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleşmesi için anlaşmaya vardığını vurguladı.