Eski CIA ajanı Henri Barkey Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı: Erdoğan kazanınca harekete geçmeliyiz
Eski CIA danışmanı Henri Barkey, Türkiye’yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. 7’li koalisyona tavsiyelerde bulunduğu yazısında "Beyaz Saray, Erdoğan seçimi kazandıktan sonra, onu dizginlemek için hazırlanmalı” ifadelerini kullanan Barkey, Türk ordusunu işgalcilikle itham etti. CIA ajanı Barkey, Türkiye’nin Suriye’ye müdahale etmemesi yönünde küstah tehditler de savurdu.
FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey köşe yazarlığı yaptığı Asia Times gazetesinde skandal ifadelere yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağını öngören Barkey, "Erdoğan kazanırsa seçimlerin ertesi günü için tutarlı bir politika geliştirilmelidir" sözlerine yer verdi.
Skandal ifadelerini devam ettiren Barkey, "Kendi ülkesinde ekonomik bir krizle karşı karşıya kalan Erdoğan, hızla muhtaç bir müttefik haline gelir. Bu nedenle ABD'nin şimdiden kolları sıvaması gerek" dedi.
Barkey, aynı zamanda Beyaz Saray'ın kapsamlı bir çalışma yürütmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
Eski CIA ajanı aynı zamanda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ve beraberindeki ABD konvoyuna düzenlenen saldırıyı Türkiye'nin yaptığını iddia etti.
Yazsının devamında Barkey terör örgütü PKK'yı ve Suriye kolu olan SDG'yi 'masum' bir yapı gibi göstererek Türk ordusunun terör operasyonlarını ise 'işgal' gibi lanse etti.
Bu, Barkey'in ilk skandalı değil. 6 Şubat tarihinde köşesinde yer alan bir yazıda Barkey, 7'li koalisyona tavsiye niteliğinde bir yazıya yer vermişti.
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