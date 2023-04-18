Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan'da Azerbaycan bayrağının yakılmasına sert tepki
Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den sert tepki geldi. Aliyev "Ermenistan yönetiminin önünde böyle alçakça bir olay yaşanıyor ve buna hiçbir tepki verilmiyor. Demek ki bu çirkin olayın müellifi Ermenistan iktidarı, hükümeti ve devletidir." ifadelerine yer verdi.
İlham Aliyev, ziyaret ettiği Salyan ilinde Azerbaycan Devlet Televizyonunun sorularını yanıtladı.
Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde bir kişinin, Azerbaycan bayrağını yakmasına değinen Aliyev, olayın bireysel ya da tesadüf olmadığını, Ermenistan hükümetince bilerek yapılan kirli bir eylem olduğunu vurguladı.
Aliyev, olayı gerçekleştiren şahsın hiçbir ceza almadığını ve "kahraman" ilan edildiğini belirterek, "Ermenistan yönetiminin önünde böyle alçakça bir olay yaşanıyor ve buna hiçbir tepki verilmiyor. Demek ki bu çirkin olayın müellifi Ermenistan iktidarı, hükümeti ve devletidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bu olayın kendilerini sarsamayacağını dile getiren Aliyev, "Ancak onlar iyi düşünsünler. Bir gün gözlerini açıp başlarının üzerinde Azerbaycan bayrağını görebilirler." dedi.
"ONLAR GALİBİYETLERİNİ AZERBAYCAN'A ARMAĞAN ETTİ"
Aliyev, Erivan'daki şampiyonada kazandıkları madalyaları Azerbaycan'a armağan eden Türk halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun'a da değinerek, şunları söyledi:
"Mihriban Hanım ve ben, bu kızlarımızı kutladık. Çünkü onlar, Türkiye ve Azerbaycan'ın düşmanı bir devlette galibiyet elde ettiler, Türk bayrağını dalgalandırdılar. Ermeniler, bizim bayrağımızı yaktı ama Türk bayrağı orada dalgalandı. İstiklal Marşı seslendirildi. İstiklal Marşı öyle bir seslendi ki orada oturan bütün düşmanların kulakları sağır oldu. Onlar galibiyetlerini Azerbaycan'a armağan etti. Bu yüzden de tüm Azerbaycan halkının sevgisini kazandılar."
Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov'a milli sporcular Cansu Bektaş ile Gamze Altun'u Azerbaycan'a davet etmesi için talimat verdiğini aktaran Aliyev, "Onlarla gurur duyuyoruz. Bu olay sadece spor tarihine değil, tüm dünya siyaset tarihine, Türk dünyasının tarihine geçecektir. Türk dünyasının her bir çocuğu her birimiz Cansu ve Gamze gibi olmalıyız. Ben bunu arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını yakmıştı. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi, bu durum üzerine sporcuları geri çekme kararı almıştı.
NELER YAŞANDI?
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim, Azerbaycan'ın işgalci Ermeni kuvvetlerine karşı zafer kazandığı Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra azalmaya başlamıştı.
Normalleşme adımlarının atılmasına yönelik girişimler sürerken, Azerbaycan çirkin bir saldırıyla hedef alındı.
Geçen günlerde iki Azerbaycan askerinin yolunu kaybedip Ermenistan sınırları içerisinde yakalanması sonrası şiddet görmesinin ardından bu kez başkent Erivan'da büyük bir skandala imza atıldı.
Erivan'da gerçekleşen Avrupa Halter Şampiyonası'nın canlı yayındaki açılışında, çirkin bir saldırı gerçekleşti.
Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının teker teker sahneye çıktığı bölümde, sıra Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan'ın anons edilmesiyle salonda ıslıkla yükselirken bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı aldı.
İzleyiciler neler yaşandığını anlamaya çalışırken Ermenistan yanlısı kişi, elinde tuttuğu Azerbaycan bayrağını ateşe verdi.
Görevlilerin anında müdahalesiyle eylemci salondan çıkartıldı ve bayrak göstericiden alındı.
Çirkin saldırının ardından Ermenistan'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
Saldırı karşısında Avrupa Halter Federasyonu'nun Ermenistan'a ceza verip vermeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
AZERBAYCAN'IN DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİ
27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Demir Yumruk" diye nitelendirdiği karşı saldırı operasyonunu başlattı. Bir süre sonra "vatan savaşına" dönüşen bu operasyonda, Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi.
Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için hamlesi, yıllarca devam eden müzakere sürecinden sonuç alınamamasından, Ermenistan güçlerinin bitmek bilmeyen tacizlerinden, artan saldırılarından ve Erivan yönetiminin kışkırtıcı açıklamalarından sonra gerçekleşti. Müzakere sürecini yürüten Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'nun 28 yıllık faaliyeti hiçbir sonuç doğurmadı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, tüm platformlarda sorunun barış yoluyla çözümünden yana olduğunu belirtse de sonuç elde edilemediği takdirde toprakları savaş yoluyla geri alma haklarının olduğunu her zaman ifade etti. Müzakerelerden sonuç çıkmayınca Azerbaycan artık uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanma yoluna gitti.
Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıldır işgal altındaydı. Ermenistan, Sovyetler'in dağılma sürecinde Azerbaycan'a karşı toprak iddialarında bulunmuş, 1990'lı yılların başlarında ise saldırıya geçerek Karabağ ve etrafındaki 7 ili işgal etmişti. İşgal sonucu yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı.
Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan "derhal ve kayıtsız şartsız çıkması" talep edilen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları uygulanmıyordu. Erivan yönetiminin provokatif açıklamaları savaşı tetikledi.
2018'de iktidara gelen Nikol Paşinyan da önceki yönetimin işgal konusundaki tutumunu sürdürünce, AGİT Minsk Grubu çerçevesinde yapılan müzakereler durma noktasına geldi.
Paşinyan'ın "Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğu" yönündeki açıklaması, dönemin Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın "yeni topraklar için yeni savaş" şeklindeki beyanı, Azerbaycan'da tepkiyle karşılandı. Söz konusu açıklamalar Azerbaycan'ın operasyona başlamasının nedenleri arasında gösteriliyor.
Ermenistan provokatif açıklamaların yanı sıra temas hattında Azerbaycan'a karşı saldırılarını sürdürdü. Ermenistan ordusu 12 Temmuz 2020'de Tovuz ili yakınlarındaki bazı stratejik mevzileri ele geçirmek için saldırı düzenledi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun bu saldırısını geri püskürttü. Sınır hattında günlerce süren yoğun çatışmada, Tümgeneral Polat Heşimov şehit düştü. Tümgeneral Heşimov'un şehadet haberini alan Azerbaycan halkı, meydanları doldurarak Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Halkın bu tepkisi Azerbaycan için işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının işaret fişeği oldu. Bu gelişmeler üzerine Azerbaycan ordusu da tatbikatlarını yoğunlaştırdı, Ağustos ve Eylül 2020'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ortak tatbikatlar hayata geçirildi.
MÜJDELİ HABERLERİ CUMHURBAŞKANI ALİYEV BİZZAT DUYURDU
Ermenistan ordusu 27 Eylül 2020'de saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Ermenistan'ın yoğun bombardımanı sonucu sivil ve askeri can kayıpları meydana geldi, bazı bölgelerde altyapı ciddi hasar gördü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Aliyev'in emri ile Azerbaycan ordusu, tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Operasyonun ilk gününde Azerbaycan 6 köy ile bazı stratejik yükseklikleri işgalden kurtardı.
Azerbaycan halkını sevince boğan bu haberin benzerleri 44 gün boyunca tekrarlandı. Sonraki günlerde kurtarılan bölgelerle ilgili müjdeli haberleri, Cumhurbaşkanı Aliyev, her gün bizzat ya sosyal paylaşım sitelerinden ya da halka hitap ederek duyurdu.
Azerbaycanlıların "Vatan Muharebesi" dediği 2. Karabağ Savaşı, 44 gün sürdü ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan, yenilgisini kabul eden bildiriye imza atınca sona erdi. Azerbaycan ordusu, 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı, imzalanan bildiri gereği Ermenistan ordusu Kelbecer, Laçın ve Ağdam illerini terk etmek zorunda kaldı.
HER 27 EYLÜL'DE ŞEHİTLER ANILACAK
2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu 2 bin 908 şehit verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun başladığı 27 Eylül'ü "Şehitleri Anma Günü" ilan etti.
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