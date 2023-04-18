Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Ermenistan’da Azerbaycan bayrağının yakılmasına sert tepki

"ONLAR GALİBİYETLERİNİ AZERBAYCAN'A ARMAĞAN ETTİ"

Aliyev, Erivan'daki şampiyonada kazandıkları madalyaları Azerbaycan'a armağan eden Türk halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun'a da değinerek, şunları söyledi:

"Mihriban Hanım ve ben, bu kızlarımızı kutladık. Çünkü onlar, Türkiye ve Azerbaycan'ın düşmanı bir devlette galibiyet elde ettiler, Türk bayrağını dalgalandırdılar. Ermeniler, bizim bayrağımızı yaktı ama Türk bayrağı orada dalgalandı. İstiklal Marşı seslendirildi. İstiklal Marşı öyle bir seslendi ki orada oturan bütün düşmanların kulakları sağır oldu. Onlar galibiyetlerini Azerbaycan'a armağan etti. Bu yüzden de tüm Azerbaycan halkının sevgisini kazandılar."

Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov'a milli sporcular Cansu Bektaş ile Gamze Altun'u Azerbaycan'a davet etmesi için talimat verdiğini aktaran Aliyev, "Onlarla gurur duyuyoruz. Bu olay sadece spor tarihine değil, tüm dünya siyaset tarihine, Türk dünyasının tarihine geçecektir. Türk dünyasının her bir çocuğu her birimiz Cansu ve Gamze gibi olmalıyız. Ben bunu arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını yakmıştı. Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi, bu durum üzerine sporcuları geri çekme kararı almıştı.

NELER YAŞANDI?

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim, Azerbaycan'ın işgalci Ermeni kuvvetlerine karşı zafer kazandığı Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra azalmaya başlamıştı.

Normalleşme adımlarının atılmasına yönelik girişimler sürerken, Azerbaycan çirkin bir saldırıyla hedef alındı.



