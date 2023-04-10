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Çin ve Tayvan arasında tehlikeli gerginlik!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Çin ve Tayvan arasında tehlikeli gerginlik!

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün sabahtan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 70 askeri hava aracı ve 11 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

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