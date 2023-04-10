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Pakistan'da pazarda patlama! Ölü ve yaralılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Pakistan’da pazarda patlama! Ölü ve yaralılar

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Ketta şehrindeki Qandhari pazarında meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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