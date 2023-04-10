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ABD'de silahlı dehşet! En az 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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ABD’de silahlı dehşet! En az 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var...

Son dakika haberine göre ABD'nin Kentucky Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin yaralandığı açıklandı. İşt detaylar...

ABD'nin Kentucky eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5 ÖLÜ 6 YARALI

Kentucky eyaletindeki Lousville kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lousville Metro Polis Departmanı (LMPD) Louisville şehir merkezinde birden fazla yaralının olduğu bir silahlı saldırı olayını doğruladı. Şimdi oraya gidiyorum. Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin" dedi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

LMPD'den yapılan açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, "Artık aktif bir saldırgan tehdidi yok. Saldırgan etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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