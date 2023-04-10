ABD'de silahlı dehşet! En az 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var...
Son dakika haberine göre ABD'nin Kentucky Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin yaralandığı açıklandı. İşt detaylar...
5 ÖLÜ 6 YARALI
Kentucky eyaletindeki Lousville kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lousville Metro Polis Departmanı (LMPD) Louisville şehir merkezinde birden fazla yaralının olduğu bir silahlı saldırı olayını doğruladı. Şimdi oraya gidiyorum. Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin" dedi.
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