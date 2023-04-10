ABD’de silahlı dehşet! En az 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var...

5 ÖLÜ 6 YARALI



Kentucky eyaletindeki Lousville kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lousville Metro Polis Departmanı (LMPD) Louisville şehir merkezinde birden fazla yaralının olduğu bir silahlı saldırı olayını doğruladı. Şimdi oraya gidiyorum. Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin" dedi.