İngiltere Merkez Bankası duyurdu! Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek
İngiltere Merkez Bankası, Kral Charles'ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların tasarımlarına son halinin verilerek basılmakta olduğunu duyurdu. Banknotların 2024'ün ortasında dolaşıma gireceği bildirildi.
İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada, banknotların tasarımları paylaşıldı.
Kral Charles'ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların tasarımlarına son halinin verildiği ve basılmakta olduğu ifade edilen açıklamada, banknotların 2024'ün ortasında dolaşıma girmesinin beklendiği kaydedildi.
Kralın portesinin, banknotların ön tarafında ve şeffaf güvenlik penceresinde kamera hücresinde görünür olduğu belirtilen açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in portresini taşıyan tüm polimer banknotların yasal ödeme aracı olarak kalmaya devam edeceği ve halkın bunları normal şekilde kullanabileceği aktarıldı.
Açıklamada, Kraliyet Ailesi'nin rehberliği doğrultusunda bu değişikliğin çevresel ve finansal etkisini en aza indirmek için yeni banknotların sadece eskimiş banknotlar yerine ve banknot talebindeki artışı karşılamak için basılacağı, bu nedenle Kraliçe Elizabeth ve Kral Charles'ın portesinin bulunduğu banknotların aynı anda dolaşımda olacağı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen BoE Başkanı Andrew Bailey, bankanın banknotların tasarımını tamamlamasının önemli bir an olduğunu belirterek, "Kral Charles, banknotlarımızda yer alan ikinci monark. Bu banknotlar 2024'te dolaşıma girdiğinde insanlar tarafından kullanılabilecek." şeklinde konuştu.
Kral Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs'ta yapılacak.
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