İskoçya'da hamile eşini yanardağdan attı! O cani için karar verildi!
Dehşete düşüren olay 2021 yılında İskoçya’da meydana geldi. Kashif Anwar, hamile eşi eşi Fawziyah Javed'i yürüyüş sırasında sönmüş bir yanardağdan aşağı iterek öldürdü. Olayın ardından Anwar, eşinin kendisine çarparak düştüğünü iddia etti. Edinburgh'daki Yüksek Mahkeme'de ise cani eşin savunmasını kabul etmedi. Suçlu bulunan Kashif Anwar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...
İngiliz basının haberine göre, Kashif Anwar, eşinin kendisine çarparak düştüğünü iddia etti.
Edinburgh'daki Yüksek Mahkeme'de bir hafta süren bir duruşmanın ardından jüri, adamın savunmasını kabul etmedi.
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