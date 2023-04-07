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İskoçya'da hamile eşini yanardağdan attı! O cani için karar verildi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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İskoçya’da hamile eşini yanardağdan attı! O cani için karar verildi!

Dehşete düşüren olay 2021 yılında İskoçya’da meydana geldi. Kashif Anwar, hamile eşi eşi Fawziyah Javed'i yürüyüş sırasında sönmüş bir yanardağdan aşağı iterek öldürdü. Olayın ardından Anwar, eşinin kendisine çarparak düştüğünü iddia etti. Edinburgh'daki Yüksek Mahkeme'de ise cani eşin savunmasını kabul etmedi. Suçlu bulunan  Kashif Anwar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

29 yaşındaki Kashif Anwar, 31 yaşındaki eşi Fawziyah Javed'i Eylül 2021'de bir yürüyüş sırasında Edinburgh'daki eski bir yanardağ olan Arthur's Seat'ten aşağı iterek öldürdü.

İngiliz basının haberine göre, Kashif Anwar, eşinin kendisine çarparak düştüğünü iddia etti.

Edinburgh'daki Yüksek Mahkeme'de bir hafta süren bir duruşmanın ardından jüri, adamın savunmasını kabul etmedi.

İngiltere'nin Leeds yakınlarındaki bir kasabasından olan Anwar, en az 20 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Javed'in düştükten hemen sonra ölmediği ve olay yerinde yaralarına yenik düşmeden önce insanlara kocasının onu ittiğini söyleyebildiği açıklandı.

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