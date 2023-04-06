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Avrupa'nın göbeğinde mide bulandıran görüntü! Paris Büyükşehir Belediyesi'nin önüne ölü fare yığdılar: Süresiz grev kapıda

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Avrupa’nın göbeğinde mide bulandıran görüntü! Paris Büyükşehir Belediyesi’nin önüne ölü fare yığdılar: Süresiz grev kapıda

Fransa'nın başkenti Paris'te grevdeki kanalizasyon işçileri, çalışma şartlarının zorluğuna ve maaşlarının azlığına dikkati çekmek için beraberinde getirdikleri ölü fareleri Büyükşehir Belediyesinin önüne yığdı.

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