Dünya medyasının gözü 14 Mayıs seçimlerinde! Dikkat çeken Kahramanmaraş depremi detayı: Yeniden ayağa kaldırabilecek tek adam Erdoğan’dır

Dünyanın gündeminden düşmeyen 14 Mayıs seçimleriyle ilgili son olarak Arap medyası seçim anketlerini gündemine taşıdı. AFP'nin Kahramanmarş'ta deprem bölgesinde vatandaş ile yaptığı röportajı gündemine getiren gazeteler, 'Erdoğan'ın güven tazelediğini yazdı. Vatandaşların 'Bu ülkeyi ayağa kaldıracak biri varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır' sözleri manşetlere taşındı.