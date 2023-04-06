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Avrupa'da grev dalgası büyüyor! Portekiz'de demir yolu çalışanları iş bıraktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Avrupa’da grev dalgası büyüyor! Portekiz’de demir yolu çalışanları iş bıraktı

Portekiz'de devlet demir yolu şirketi "Comboios de Portugal" (CP) çalışanları maaş artışı talebiyle 24 saatlik grev düzenliyor. Katolik dininin Paskalya Bayramı'nın ilk gününe denk gelen grev dolayısıyla çok sayıda yolcunun mağdur olduğu, özellikle başkent Lizbon ve ülkenin kuzeyindeki Porto kentinde şehirlerarası ve banliyö seferlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.

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