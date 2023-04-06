ABD’de akılalmaz hırsızlık! Tuvaletin duvarını delip 500 bin dolarlık mal çaldılar

ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi. Lynnwood Polisinden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği ve yaklaşık 436 iPhone ve belirsiz miktarda diğer Apple elektroniği dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi.