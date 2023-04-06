ABD'de akılalmaz hırsızlık! Tuvaletin duvarını delip 500 bin dolarlık mal çaldılar
İlginç olay ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını delen hırsızlar, 500 bin dolar değerinde mal çaldı. İşte akılalmaz olayın detayları...
ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi. Lynnwood Polisinden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği ve yaklaşık 436 iPhone ve belirsiz miktarda diğer Apple elektroniği dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi.
Apple mağazası çalışanları, olayı ertesi sabah işe geldiklerinde iPhone'lardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu gördüklerinde farkettiklerini söyledi.
Seattle Coffee Gear CEO'su Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin Alderwood Mall konumuna girdiğini ve Apple mağazasına erişmek için tuvaletin duvarında bir delik açtıklarını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...
- Anneler ve babalar dikkat! Netleşti, ara tatile bayram müjdesi! MEB son dakika duyurmuştu! İlkokul, ortaokul, lise için...
- Emeklinin bayram öncesi ayakları yerden kesilecek! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4A, 4B ve 4C fark etmeden herkesi ilgilendiriyor! En düşük 7.500 + 2.000 TL...
- Memura ek zam son dakika olacak mı, ara zam gelecek mi? Temmuz'da öğretmen, polis, hemşire maaşlarına zam var mı? 3 aylık enflasyon...
- KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son dakika açıklaması geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı? KÇP SON GELİŞMELER
- Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy (Turgut Alp) aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...
- İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...
- Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!
- Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?
- GS-Medipol Başakşehir Maçı ÖZETİ | ZTK Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi kaç kaç bitti?