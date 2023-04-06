ABD ordusu ve FBI yanlış otel odasında yanlış kişiyi gözaltına aldı

ABD Ordu Özel Harekat Komutanlığı Yarbayı Mike Burns, CNN'e verdiği demeçte, "Her şeyden önce, eğitim tatbikatından etkilenen kişiden en derin özürlerimizi iletmek istiyoruz" dedi.

Burns, tatbikatın "askerlerin gerçekçi ve alışılmadık ortamlarda görev yapma becerilerini geliştirme" amaçlı olduğunu belirterek, olayın incelenmekte olduğunu da sözlerine ekledi.