ABD ordusu ve FBI yanlış otel odasında yanlış kişiyi gözaltına aldı
Boston şehir merkezinde eğitim tatbikatı yapan FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı üyeleri, yanlış otel odasına baskın düzenleyerek içerideki kişiyi gözaltına aldı. ABD Ordu Özel Harekat Komutanlığı karışıklık için özür diledi.
FBI, "Yanlış bilgilere dayanarak, yanlışlıkla yanlış odaya gönderildiler ve amaçlanan rol oyuncusunu değil, başka bir kişiyi gözaltına aldılar" dedi.
ABD Ordu Özel Harekat Komutanlığı Yarbayı Mike Burns, CNN'e verdiği demeçte, "Her şeyden önce, eğitim tatbikatından etkilenen kişiden en derin özürlerimizi iletmek istiyoruz" dedi.
Burns, tatbikatın "askerlerin gerçekçi ve alışılmadık ortamlarda görev yapma becerilerini geliştirme" amaçlı olduğunu belirterek, olayın incelenmekte olduğunu da sözlerine ekledi.
FBI, kimsenin yaralanmadığını söyledi.
Boston Polis Departmanına göre olay, Revere Hotel Boston Common'da meydana geldi.
Yerel basında çıkan haberlerde, otel odasında bulunan ve federal kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan kişinin bir Delta Hava Yolları çalışanı olduğu belirtildi.
Atlanta merkezli havayolu, CNN'e "Boston'da Delta çalışanlarını içerebileceği iddia edilen olayı" araştırdığını söyledi.
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