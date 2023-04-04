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Hollanda’da feci kaza: Yolcu treni raydan çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Hollanda’da feci kaza: Yolcu treni raydan çıktı

Hollanda’nın Lahey kenti yakınlarında yolcu treni raydan çıktı. Bölge itfaiyesi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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