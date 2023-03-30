Emeklilik reformu Fransa’yı savaş alanına çevirdi! Macron’a tepkiler sürüyor

Çarşamba günü Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un sendikalarla bir araya geleceğini aktaran Macron, "Diyalog devam ediyor. Bu reformla ilgili toplumsal itiraz var ama bu, her şeyin durması gerektiği anlamına gelmiyor. Çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin Macron, "Son haftalarda kabul edilemez şiddet sahneleri oldu, bunu ağır şekilde kınıyorum." dedi.

Macron, reforma ilişkin tutumları dolayısıyla saldırıya uğrayan belediye başkanları, milletvekili gibi Fransız siyasetçilere desteğini dile getirdi.