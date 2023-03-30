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Fransa'dan 'elektrikli scooter' kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.03.2023
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Fransa’dan ’elektrikli scooter’ kararı

Fransız hükümeti, elektrikli scooter kullanma yaşını 12'den 14'e çıkaracak. Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, yerel basına, ülkedeki elektrikli skuterlerin kullanımının daha iyi denetlenmesi için yürürlüğe girecek yeni kuralları açıkladı.

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