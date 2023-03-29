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ABD'den Irak kararı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 29.03.2023 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
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ABD’den Irak kararı

ABD Başkanı'na 1991 ve 2002'de Irak'a yönelik askeri güç kullanma imkanı veren yetkinin resmi olarak iptal edilmesine yönelik yasa tasarısı Senato'dan geçti.

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