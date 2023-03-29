Terra Luna ile milyarlarca doları buhar etmişti! ABD ve Güney Kore Do Kwon'un iadesini istedi
ABD ve Güney Kore, Karadağ'da tutuklu bulunan Terra Luna ve TerraUSD adı altındaki kripto paralarla milyarlarca dolarlık dolandırıcılık yapan Do Kwon'un iadesini talep etti.
Batı Balkan ülkesi Karadağ'da tutuklanan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un, Güney Kore ve ABD tarafından iadesinin istendiği bildirildi.
Karadağ Adalet Bakanı Marko Kovac, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Podgorica'daki havalimanında tutuklanan Kwon'un, yasal işlemler tamamlanana kadar tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar alındığını belirtti.
"Do Kwon" olarak bilinen Güney Kore vatandaşı Kwon Do-Hyung ile bir kişinin daha tutuklandığını aktaran Kovac, "Kwon'un ne zaman ve hangi ülkeye iade edileceği şimdilik kesin değil. Güney Kore 2 şüphelinin de iadesini talep ederken, ABD sadece Kwon'u teslim almak istiyor." dedi.
Kovac, Kwon'un, Karadağ ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli haklarının sağlanacağını ifade ederek sahte belgeyle yakalanan Kwon'un bu suçtan Karadağ'da hapis cezasına çarptırılabileceğini sözlerine ekledi.
ABD VE GÜNEY KORE'DE DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYOR
ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla" suçlamıştı.
Blockchain analitik firması Elliptic'e göre, geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti.
Güney Kore'de Aralık 2022'de Kwon için tutuklama emri çıkarılmış ve Kwon'un Sırbistan'da olduğuna inanıldığı bildirilmişti.
Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Kwon, 23 Mart'ta Karadağ'da tutuklanmıştı.
Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
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