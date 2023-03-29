Terra Luna ile milyarlarca doları buhar etmişti! ABD ve Güney Kore Do Kwon’un iadesini istedi

"Do Kwon" olarak bilinen Güney Kore vatandaşı Kwon Do-Hyung ile bir kişinin daha tutuklandığını aktaran Kovac, "Kwon'un ne zaman ve hangi ülkeye iade edileceği şimdilik kesin değil. Güney Kore 2 şüphelinin de iadesini talep ederken, ABD sadece Kwon'u teslim almak istiyor." dedi.

Kovac, Kwon'un, Karadağ ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli haklarının sağlanacağını ifade ederek sahte belgeyle yakalanan Kwon'un bu suçtan Karadağ'da hapis cezasına çarptırılabileceğini sözlerine ekledi.