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Macron'a hakaret etti! Gözaltına alınınca "klavyenin azizliğine" uğradığını iddia etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Macron’a hakaret etti! Gözaltına alınınca klavyenin azizliğine uğradığını iddia etti

Fransa'nın Saint-Omer bölgesinde, "Sarı Yelekliler" hareketinin temsilcilerinden bir kadının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kastederek "pislik" ifadesini kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

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