Bua Noi için imza kampanyası 120 bine ulaştı! İşte "dünyanın en yalnız gorili"

GORİLLER SOSYAL HAYVANLARDIR



Hayvanları koruma amacı taşıyan sivil toplum kuruluşu PETA, Bua Noi ile ilgili geçen yıl yaptığı bilgilendirme açıklamasında bu tip gorillerin, türlerinin diğer üyeleriyle birlikte gelişen sosyal hayvanlar olduğunu vurgulayarak buna rağmen onlarca yıl boyunca yalnız yaşadığını belirtti.

Aralarında şarkıcı Cher ve aktris Gillian Anderson'ın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki aktivistler, uzun süredir Bua Noi'nin hayvanat bahçesinden taşınması için kampanya yürütüyor ancak henüz bir sonuç alınmadı.