21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Paris'te 'emeklilik reformu' çatışması: Gözaltına alınanların sayısı 243'e yükseldi

Paris'te 'emeklilik reformu' çatışması: Gözaltına alınanların sayısı 243'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2023
ABONE OL
Paris’te ’emeklilik reformu’ çatışması: Gözaltına alınanların sayısı 243’e yükseldi

Fransa'da dün kabul edilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı başkent Paris'te yapılan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e çıktı. Öte yandan reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA