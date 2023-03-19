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Rus uçaklarına geçit yok! İngiltere ve Almanya'dan ortak tavır

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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Rus uçaklarına geçit yok! İngiltere ve Almanya’dan ortak tavır

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Tu-134 tipi askeri yolcu uçağı ve ona eşlik eden Rus savaş uçaklarının Estonya sınırı yakınlarında Alman savaş uçaklarıyla birlikte NATO bünyesindeki ortak uçuşla engellendiğini duyurdu.

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