19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için 60 kamyon ihtiyaç malzemesi

Yunanistan'dan Türkiye'deki depremzedeler için 60 kamyon ihtiyaç malzemesi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.03.2023
ABONE OL
Yunanistan’dan Türkiye’deki depremzedeler için 60 kamyon ihtiyaç malzemesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından desteğini sürdüren Yunan halkı, Türkiye'deki afetzedelere 60 kamyon ihtiyaç malzemesi gönderdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA