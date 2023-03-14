ABD, İngiltere ve Avustralya zirvesinde yol haritası belirlendi! Çin’i kızdıracak sözler

Sunak 'Çin, bizimkilerden çok daha farklı değerleri olan bir ülke ve dünya düzenine meydan okuyor. Bu yüzden buna karşı tetikte olma; kendimizi, değerlerimizi ve çıkarlarımızı koruma hakkımız var' ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümetinin, Çin'in oluşturduğu bu 'sorunu' ciddiye aldığını belirten Sunak, bu nedenle 'yarı iletkenler' gibi sektörlerde Çin yatırımlarını engellediklerini de ekledi.