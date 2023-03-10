Yasak geliyor! O ülkede WhatsApp krizi | Teklif masada
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanımı İngiltere’de son bulabilir. İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın uygulamayı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği açıklandı.
Ana şirket Meta'nın WhatsApp Başkanı Will Cathcart dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İngiltere'nin yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası WhatsApp'in yakında yasaklanmasına neden olabilir.
Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın uygulamayı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği açıklandı.
Hükümet şirketi bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, WhatsApp reddedecek ve uygulamanın ülke içinde tamamen yasaklanma olasılığı doğacak.
Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alanların okuyabilmesini sağlayarak mesajların güvenliğini sağlar.
Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu söylüyor.
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