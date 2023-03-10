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Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Almanya’da kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de paylaşıldı. A Haber Muhabiri İsmail Erel bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. Erel yaptığı açıklamada "Yaralıların çoğunun ağır yaralı olduğu bilgisi var. Polis vatandaşları sokağa çıkmaması konusunda uyardı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü bildirildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.

ÇOK SAYIDA AĞIR YARALI VAR

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu. çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

AYİN ESNASINDA ATEŞ AÇILDI

A Haber Muhabiri İsmail Erel yaşanan saldırı sonrasında bölgedeki ilk gelişmeleri aktardı.

"Ayin esnasında kiliseye girip direkt ateş açmışlar. En az 7 kişi hayatını kaybetti. Polis halkı sokağa çıkmama konusunda uyardı. Büyük bir tehlikenin olduğu söyleniyor."

Hamburg merkezde kiliseye silahlı saldırı! HAMBURG MERKEZDE KİLİSEYE SİLAHLI SALDIRI!

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