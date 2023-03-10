Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de paylaşıldı. A Haber Muhabiri İsmail Erel bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. Erel yaptığı açıklamada "Yaralıların çoğunun ağır yaralı olduğu bilgisi var. Polis vatandaşları sokağa çıkmaması konusunda uyardı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
SALDIRGANLAR KAÇTI
Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.
ÇOK SAYIDA AĞIR YARALI VAR
Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu. çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.
AYİN ESNASINDA ATEŞ AÇILDI
A Haber Muhabiri İsmail Erel yaşanan saldırı sonrasında bölgedeki ilk gelişmeleri aktardı.
"Ayin esnasında kiliseye girip direkt ateş açmışlar. En az 7 kişi hayatını kaybetti. Polis halkı sokağa çıkmama konusunda uyardı. Büyük bir tehlikenin olduğu söyleniyor."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler için kritik NİSAN kararı! YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Yüz yüze/hibrit eğitim sistemi ne zaman? Lisans, Ön lisans, Doktora...
- SEVİLLA-FB MAÇI CANLI İZLE | 09 Mart Fenerbahçe maçı kesintisiz, full HD mücadele canlı yayın!
- Adıyaman Korkutan deprem | 09 Mart Malatya, Şanlıurfa deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Son dakika AFAD KANDİLLİ
- Sağlık Bakanlığı deprem tayini SONUÇLARI 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman? Hemşire, doktor... Gönüllü Sağlık Çalışanı başvurusu
- Trafik Ceza PUANI SİLİNDİ Mİ, ne zaman silinecek? 2023 Aday sürücü, Alkollü Araç kullanımı cezaları son durum ne? Kimleri kapsıyor?
- Borç Yapılandırma son dakika 2023 | Vergi Affı Meclis'ten geçti mi? Askerlik, köprü, otoyol, idari cezalar, öğrenim kredisi silindi mi?
- Bugün televizyonda ne var? Perşembe günü hangi diziler var? 09 Mart ATV, KANAL D, STAR TV, SHOW TV, TRT1 yayın akışı!
- Kentsel Dönüşüm zamlı kira yardımı 2023 | Başvurusunu yapana aylık 3.500-3.000-2.500 TL yatacak! İllere göre kim ne kadar alacak?
- Tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETLERİ 2023 | Nasıl üye olunur?
- Belediye YARDIM BAŞVURUSU 2023 | Para, gıda, eğitim, kıyafet yardımı nasıl alınır?
- Şap virüsü nedir? Hayvandan insana bulaşır mı, öldürür mü? Nasıl bulaşır, zararları neler? Şap hastalığı ne demek?
- Emekliye 6.702 TL, memura 12.632 TL maaş! Ek zam, enflasyon artışı ve intibak... İşte maaşlara yeni zam hesabı