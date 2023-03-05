Karabağ’da sıcak çatışma! Ermenistan Azerbaycan’a saldırdı! 2 Azerbaycan askeri şehit oldu

ERMENİSTAN'DAN MÜHİMMAT VE PERSONEL NAKLİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.