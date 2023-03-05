Karabağ'da sıcak çatışma! Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı! 2 Azerbaycan askeri şehit oldu
Karabağ'da Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilere yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler ile Azerbaycan askerleri arasında çıkan çatışmada 2 Azerbaycan askeri şehit oldu. İşte detaylar...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.
ERMENİSTAN'DAN MÜHİMMAT VE PERSONEL NAKLİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.
2 ASKER ŞEHİT
Bakanlık, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu sonucu Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseynov isimli askerlerin şehit olduğunu bildirdi.
Ermenistan basınında, çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yer aldı.
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