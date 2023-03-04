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Manş Denizi'nde sıcak dakikalar: 183 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.03.2023
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Manş Denizi’nde sıcak dakikalar: 183 kişiyi taşıyan feribotta yangın çıktı

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde 94 yolcu, 89 mürettebatla seyreden yolcu feribotunda çıkan yangın sonucunda gemidekiler cankurtaran botlarıyla tahliye edildi.

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