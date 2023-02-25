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Son dakika: Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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Son dakika: Irak’ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre kentlerde de hissedilirken, yerel medyada yayımlanan haberlere göre bazı evlerde hasar oluştu.

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