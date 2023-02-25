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Brezilya'da felaket! Sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 54'e çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2023
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Brezilya’da felaket! Sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 54’e çıktı

Son dakika haberleri... Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 54'e yükseldi. Öte yandan bin 815 kişinin evsiz kaldığı, 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiği açıklandı.

Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sel felaketlerinde ölü sayısının 54'e çıktığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, kayıp kişilerin bulunması için askeri helikopterlerin de destek verdiği kaydedildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden 21 Şubat'ta yapılan açıklamada, şubat ayı boyunca beklenen yağışların 24 saatte eyalete düştüğü duyurulmuş, zararın büyük olduğu belirtilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu.

Sel ve toprak kaymalarında bin 815 kişinin evsiz kaldığı, 3 bin kişinin felaket bölgesinden tahliye edildiği açıklanmıştı.

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