Tacikistan'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Kırgızistan'ın büyükşehirlerinde de hissedildi
Son dakika haberine göre Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldiği bildirildi. Deprem Kırgızistan'ın büyükşehirlerinde de hissedildi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.
KIRGIZİSTAN'IN BÜYÜKŞEHİRLERİNDE DE HİSSEDİLDİ
Tacikistan'ın doğusunda yerel saat 06.37'de meydana gelen depremin Kırgızistan'ın başta Oş ve Bişkek şehirlerinde de hissedildi.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın doğusunda meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.
Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi.
Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.
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