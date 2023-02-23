ABD Dışişleri Blinken’dan Yunan gazeteciye Türkiye ayarı: Bak bu konu hakkında konşmaya gerek yok

"BAK!"

Ancak Lymberakis'in konuyu üsteleyerek "Türkiye'de muhatabınızla bu konuyu görüştünüz ve böyle bir taahhüt aldınız mı?" sorusu üzerine tavrını sertleştiren Blinken, "Bak, bu konuda hakkında konuşmaya gerek yok. Durumu daha üretken bir şekilde yürütmek için ki bu Yunanistan için de geçerli kesinlikle bir ilgi ve iradenin olduğunu söyleyebilirim" sözlerine yer verdi.

"VARSAYIMSAL TARTIŞMALARA GİRMEYECEĞİM"

Lymberakis'in isim vermeden Türkiye'yi işaret ederek "Ya bir NATO ülkesi başka bir NATO ülkesine sebepsiz yere saldırırsa ne olur" sorusuna ise Blinken, "Varsayımsal tartışmalara girmeyeceğim. Ancak şunu söyleyebilirim ki tüm arkadaşlarımız diplomatik aralıklarındaki farklılıkları barışçıl yollarla çözmeye davet ediyoruz" cevabını verdi.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in F-16 satışına karşıt olduğunu hatırlatan Lymberakis'in "Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan'da kaçak uçuşlarda kullanılmaması şartıyla Türkiye'ye vermeyi düşünür müsünüz?" sorusunu da yanıtlayan Blinken, "Müttefikimiz ve NATO üyesi olan Türkiye'ye F-16 verilmesi bizim için son derece önemli" dedi.