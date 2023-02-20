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Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım devam ediyor: AFAD depolarına indirildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Yunanistan’dan Türkiye’ye yardım devam ediyor: AFAD depolarına indirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan’da afetzedeler için toplanan yardım malzemeleri, 48 araçtan oluşan konvoyla Türkiye'ye getirildi. Yardımlar, Tekirdağ'da AFAD depolarına indirildi.

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