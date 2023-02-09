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Aksungur İHA deprem bölgesinde vazifede! İlk kez burada kullanıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Aksungur İHA deprem bölgesinde vazifede! İlk kez burada kullanıldı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Aksungur İHA teknolojisinin deprem bölgesinde ilk kez kullanıldığını açıkladı. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor.

Baz istasyonu entegre edilen Aksungur insansız hava aracı (İHA), Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde cep telefonu iletişimine destekte bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor." ifadelerini kullandı.

Alınan bilgiye göre, 14 saattir havada olan baz istasyonlu Aksungur, 45 saate kadar görev yapacak. Aksungur İHA, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yönlendirmesi doğrultusunda deprem bölgesinde uçuşunu sürdürüyor.

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