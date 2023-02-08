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Türkiye'ye deprem yardımı yapan ülkeler | 2023 Kahramanmaraş depreminde hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Türkiye’ye deprem yardımı yapan ülkeler | 2023 Kahramanmaraş depreminde hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık deprem meydana geldi. Yaşanan her iki depreminde ardından Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis etkilendi. Peki Kahramanmaraş depreminde hangi ülke ne kadar yardım gönderdi? İşte liste...

6 Şubat depreminin ardından 10 ilde yerleşim yerleri yıkıldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 adet deprem meydana geldi. Depremzedelere yardım ve arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken pek çok ülke Türkiye'ye hem maddi hem de insan gücü yardımı yolladı. Peki deprem sonrası hangi ülke ne yardımında bulundu? Türkiye'ye Kahramanmaraş depremi donrası hangi ülkeler yardım etti?

TÜRKİYE'YE DEPREM YARDIMI YAPAN ÜLKELER

Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 19 ülkeden 27 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini bildirdi.

Bu ülkelerin Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk olduğunu ifade eden Lanercic, ekiplerde toplam 1150 kişi ve 70 köpeğin bulunduğu aktardı.

İlk etapta 10 ülke yardım teklif etmiş, daha sonra bu sayı 13 ve 17'ye çıkmıştı.

- AB Sivil Koruma Mekanizması

AB Sivil Koruma Mekanizmasında 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türkiye yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor.

Katılımcı ülkelerin dışında herhangi bir felaketle karşı karşıya kalan her ülke mekanizmayı harekete geçirebiliyor. 20 yıl önce kurulan mekanizmaya 2016'da katılan Türkiye, birçok kez çeşitli ülkelerin mekanizma dahilindeki yardım taleplerine karşılık verdi.

Daha önce 5 kez yardım talebine yanıt veren Türkiye, Kahramanmaraş merkezli son depremle üçüncü kez mekanizmayı harekete geçirmiş oldu. Mekanizmaya her yıl 100'den fazla talep geliyor.

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE YARDIM

- Azerbaycan'da, Türkiye'deki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyaları başlatıldı.

Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası başlattı ve vatandaşlara kardeş ülke Türkiye'ye yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" da kampanya başlattı.

Toplanan yardımların kısa sürede Türkiye'deki deprem bölgelerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye'ye askeri hekimlerden oluşan ekip gönderdi.

Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 400'den fazla personel ile insani yardım malzemesi göndermişti.

RUSYA'DAN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere Rus arama kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları gönderildiğini bildirdi.

Kurenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, arama kurtarma ekiplerinin, Türkiye ile Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Söz konusu ekiplerin, bakanlığa ait 4 uçakla depremden etkilenen bölgelere gönderildiğini kaydeden Kurenkov, bunların 100 kurtarma uzmanı ile 7 kinoloji grubundan oluştuğunu ve gerekli ekipmanlarla donatıldığını aktardı.

Ayrıca Kurenkov, ekiplerle birlikte deprem bölgesine sahra hastanesinin de ulaştırılacağını ve bu hastanede 40 sağlık uzmanının tıbbi destek sağlayacağını dile getirdi.

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