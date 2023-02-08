Türkiye’ye deprem yardımı yapan ülkeler | 2023 Kahramanmaraş depreminde hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

6 Şubat depreminin ardından 10 ilde yerleşim yerleri yıkıldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 adet deprem meydana geldi. Depremzedelere yardım ve arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken pek çok ülke Türkiye'ye hem maddi hem de insan gücü yardımı yolladı. Peki deprem sonrası hangi ülke ne yardımında bulundu? Türkiye'ye Kahramanmaraş depremi donrası hangi ülkeler yardım etti?