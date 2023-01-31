NATO’dan Japonya’ya Putin mesajı! Eğer kazanırsa dünyaya mesaj olacak

Ukrayna'daki savaş için "Hepimiz için önemli." diyen Stoltenberg, "Eğer Putin Ukrayna'da kazanırsa Ukraynalılar için bir trajedi olacak. Ancak bu, dünya genelinde otoriter liderlere de oldukça tehlikeli bir mesaj ulaştırmış olacak. Çünkü bu, 'askeri güç kullanıldığında hedefe ulaşılabildiği' mesajı olacak." ifadelerini kullandı.