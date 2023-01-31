NATO'dan Japonya'ya Putin mesajı! Eğer kazanırsa dünyaya mesaj olacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait Iruma Üssü'nü ziyaret etti. NATO ve Japonya'nın daha güçlü ilişkiler kurması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Putin, Ukrayna'da kazanırsa bu, 'askeri güç kullanıldığında hedefe ulaşılabildiği' mesajı olacak" ifadelerine yer verdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı küresel tehlikelere işaret ederek NATO ile Japonya arasında daha güçlü ilişkilerin kurulması çağrısı yaptı.
Doğu Asya gezisi kapsamında Japonya'ya gelen Stoltenberg, başkent Tokyo'nun kuzeyinde, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait Iruma Üssü'nü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.
Ukrayna'daki savaş için "Hepimiz için önemli." diyen Stoltenberg, "Eğer Putin Ukrayna'da kazanırsa Ukraynalılar için bir trajedi olacak. Ancak bu, dünya genelinde otoriter liderlere de oldukça tehlikeli bir mesaj ulaştırmış olacak. Çünkü bu, 'askeri güç kullanıldığında hedefe ulaşılabildiği' mesajı olacak." ifadelerini kullandı.
Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı küresel tehlikelere işaret eden ve "Ukrayna'daki savaş, güvenliğimizin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor." diyen Stoltenberg, NATO-Japonya arasında daha güçlü ilişkiler kurulması çağrısı yaptı.
Stoltenberg, Japonya ziyaretine yönelik, "NATO ve değerli ortağımız Japonya arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmenin bir yolu olacak." dedi.
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